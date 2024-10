See sagedasti ette tulev vigastus võib põhjustada Alzheimeri tõbe

See uuring suudab ainult kindlaks teha, kas üks tegur järgib sama mustrit kui teine, seega ei saa see kindlaks teha, kas kukkumised ja dementsus on otseselt seotud. Retseptiandmete puudumise tõttu ei saanud teadlased arvesse võtta ravimite mõju, mis võis nende tulemusi moonutada.

Varasemad uuringud on aga leidnud, et teadaolevate kognitiivsete häiretega inimestel on suurem risk kukkuda, toetades ka ideed, et kukkumised võivad olla nende laastavate ajuseisundite varajaseks näitajaks.