Vererõhku võib aidata alandada üllatav vahend

Uuring näitas ka, et ristõielisi köögivilju tarbides vähenes osalejatel ka veres triglütseriidide tase, mille langus on samuti soodus südame-veresoonkonna tervisele. Mõlema katseperioodi ajal kaotasid inimesed ka veidi kaalu, kuid kuna kaalukaotus oli sarnane, ei seostatud vererõhu langust kaalulangusega.

Kuigi tulemused olid paljulubavad, on uuringul mitmeid piiranguid. Uuringus osales vähem kui 20 inimest, kellest enamik olid naised ja valge nahavärviga, mis tähendab, et tulemusi on raske üldistada laiemale populatsioonile. Lühikese katseperioodi tõttu ei saa öelda, kas tulemused on püsivad.