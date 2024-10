Millest ära tunda, et teil võib olla verevähk

Verevähk on palju levinum, kui arvata võiks: Ameerika Ühendriikides diagnoositakse iga kolme minuti järel ühel inimesel verevähk, kas siis leukeemia, lümfoom või müeloom.

Dr Claire Yun Kyoung Ryu Tiger, Rutgersi Vähiinstituudi leukeemia/lümfoomi/hematoloogiliste kasvajate programmi onkoloog, rõhutab, et verevähist rääkimine on ülioluline, kuna teadlikkus ja haridus on meie parimad abilised nende haigustega võitlemisel ning patsientide paranemise toetamisel. Ta lisab, et verevähi eri liikide tundmine on eluliselt oluline täpse diagnoosi ja tõhusa ravi jaoks.

Kolm peamist verevähi tüüpi:

Leukeemiad on valgete vereliblede vähkkasvajad luuüdis ja veres ning harvemad lümfisüsteemis. Valgete vereliblede ebanormaalne tootmine võib häirida organismi võimet infektsioonidega võidelda. Leukeemiat on mitut tüüpi, sealhulgas äge lümfoblastne leukeemia (ALL), äge müeloidne leukeemia (AML), krooniline lümfotsütaarne leukeemia (CLL) ja krooniline müeloidne leukeemia (CML).

Lümfoomid on lümfotsüütideks nimetatud immuunrakkude kasvajad. Lümfoomi kaks peamist tüüpi on Hodgkini lümfoom ja mitte-Hodgkini lümfoom. Need vähkkasvajad võivad olla kas aeglaselt või kiiresti arenevad ning neid võib leida mitmes kehaosas, sealhulgas lümfisõlmedes, põrnas ja luuüdis.

Müeloom, tuntud ka kui hulgimüeloom, on plasma rakkude vähk. Need immuunrakud asuvad luuüdis ja kui müeloomirakud paljunevad, võib see põhjustada luukahjustusi, aneemiat, neeruprobleeme, kõrget kaltsiumitaset veres ja nõrgenenud immuunsüsteemi.

Millistele sümptomitele tuleks verevähi puhul tähelepanu pöörata?