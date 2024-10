Riik soovib suurendada apteekrite õigusi

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on kasvava tööjõunappuse olukorras seniste kutsealade rollide ja ülesannete piirjoonte nihutamine vajalik, et tagada patsientidele kodulähedane abi. «Apteekrid on haritud spetsialistid, kes oskavad inimesele tervisenõu jagada. Ja tihti on apteeker esimene, kelle poole pöördutakse tervisemurega. Nüüd võiksime anda apteekritele õiguse tõenduspõhiseid ennetustegevusi teha,» selgitas terviseminister Riina Sikkut.

«Eesti õigusruum näeb apteekrit praegu kitsalt ravimite valmistaja, väljastaja ja sellega kaasneva nõustajana,» märkis Eesti Proviisorapteektide Liidu juht Ly Rootslane ja kinnitas: «Apteeker on saanud laiapõhjalise meditsiinialase kõrghariduse ning apteek on kõige kättesaadavam tervishoiuasutus. Paljud maailma riigid on sellist kombinatsiooni hästi ära kasutanud: apteekrid nõustavad, määravad tervisenäitajaid ja pakuvad erinevaid teenuseid, mis ennetavad haigusi. Eesti katseprojektina võib tuua emakakaelavähi sõeluuringu kodutestide jagamise apteekides, millega õnnestus edukalt tõsta uuringus osalemist. Meil on hea meel, et Eestis on plaanis lõpuks anda apteekrile rohkem võimalusi inimeste aitamiseks».