ÜLESKUTSE Tee oktoobris laupäevad nutivabaks ja liigu looduses vaimse tervise heaks

Ekraanivaba laupäeva liikumisaktsioon ootab peresid arendama looduses liikudes kehalist võimekust, puhastama vaimu ning looma uusi ühiseid mälestusi. Igal laupäeval pakutakse erinevatel metsaradadel üle Eesti tasuta aktiivseid tegevusi ja treeninguid, millest on oodatud kõik huvilised osa võtma. Nutivabalt saab minna kepikõnni retkele, niisama jalutada, praktiseerida metsajoogat ja osaleda algajatele suunatud üldfüüsilises treeningus. Liikumisürituste ajakavaga tutvuda ja registreeruda saab lehel liigume.ee/nutivabad-laupaevad.

«Rahvusvahelised uuringud on leidnud, et ligi kaks tundi nädalas looduses jalutamist vähendab märkimisväärselt ärevuse ja depressiooni ilminguid. Regulaarne ja sagedane looduses viibimine parandab ka üldist kehalist töövõimet ja suurendab tajutavat energiataset, mis omakorda parandab ka meeleolu. See on ka igas vanuses pereliikmetele sobiv universaalne võimalus ühiseks ajaveetmiseks ja suhete parandamiseks,» ütles Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusnõunik Henek Tomson ning lisas, et seetõttu kutsumegi peresid leidma aega liikumiseks just ekraaniaja arvelt ning avastama Eesti loodust ja külastama matkaradu.

«Meie aktsioon kestab oktoobri lõpuni, kuid loodame, et mõnegi pere jaoks kujuneb meie algatusest traditsioon,» ütles Tomson. «Arusaadav on see, et tervet päeva ei saa paljud inimesed nutiseadet kasutamata olla. Aga nendeks tundideks, mil pere juba koos metsarajal, soovitame jätta nutiseadmed taskusse, et omavahel päriselt suhelda ja loodust nautida.»