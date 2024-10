Uus uuring hoiatab, et need joogid võivad suurendada insuldiriski

Ajakirjas Journal of Stroke avaldatud tulemuste järgi suurendab gaseeritud jookide tarbimine, olgu see siis suhkruga magustatud või kunstlikult magustatud, insuldiriski 22 protsenti. Risk suureneb veelgi nende jaoks, kes joovad iga päev kaks või rohkem sellist jooki. Samamoodi on puuviljamahlajoogid seotud veelgi suurema (37%) suurenenud insuldiriskiga. Samuti võib kahe sellise joogi joomine päevas seda riski kolmekordistada. Teadlased märkisid aga, et verehüüvete tekkerisk väheneb neil, kes joovad seitse tassi vett päevas.