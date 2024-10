Botoxi 4 üllatavat kasutusviisi, millel pole kortsude silumisega midagi pistmist

Botuliintoksiini toodab bakter Clostridium botulinum. Kõige tooremal kujul võib see põhjustada surmavat haigust botulismi. Kuid sellisel kujul, nagu seda kasutatakse kosmeetika- ja meditsiinitööstuses, on see nii lahjendatud ja töödeldud, et see ei kujuta endast ohtu, kirjutab Medical Xpress.

Botoxit kasutas meditsiiniliselt esmakordselt 1970. aastatel Ameerika silmaarst Alan Scott, et aidata patsientidel, kellel on haigusseisund, mida nimetatakse kõõrdsilmsaks. Arst märkas, et silmaümbruse süstimisel ei aidanud see mitte ainult kõõrdsilmsust ravida, vaid ka vähendas kortse.

Arvestades avalikkuse huvi parema väljanägemise vastu, oli selle avastuse vastu suur huvi. Sellegipoolest kiitsid ravimiregulaatorid selle kosmeetikatoodetes kasutamiseks heaks alles 2002. aastal USAs ja sellest ajast alates on see kasutusel ka paljudes teistes riikides.

2023. aastal tehti kogu maailmas kortsude vähendamiseks peaaegu üheksa miljonit süsti. Siiski kasutatakse seda endiselt laialdaselt erinevatel meditsiinilistel eesmärkidel. Siin on mõned üllatavad kasutusviisid:

1. Silmahaigused

Inimesed, kellel on silmahaigus, saavad Botoxi süstidest kasu. Kõige tavalisemad sel viisil ravitavad silmahaigused on strabismus ja blefarospasm (silmalau tõmblused).

Kui keegi kissitab, on silmade liikumist kontrollivad lihased sünkroonist väljas – see tähendab, et iga silm vaatab erinevas suunas. Botoxi süstid aitavad neid lihaseid lõdvestada, mis parandab ebaühtlust.