Pärast rasket põdemist peidab see viirus end kopsudesse – loe, mida see kaasa võib tuua

Hiirtega läbiviidud uuring näitab, et hingamisteede viirused võivad peituda kopsude immuunrakkudes kaua pärast nakkuse esialgsete sümptomite taandumist, luues püsivalt põletikulise keskkonna, mis soodustab kopsuhaiguste teket. Lisaks näitasid nad, et nakatunud rakkude kõrvaldamine vähendab kroonilise kopsukahjustuse märke enne, kui need arenevad täielikult krooniliseks hingamisteede haiguseks, kirjutab Medical Xpress.

Ajakirjas Nature Microbiology avaldatud leiud viitavad potentsiaalsele uuele lähenemisviisile astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ja teiste krooniliste kopsuhaiguste ennetamisel, hävitades neid haigusseisundeid soodustavad püsivad hingamisteede viirused.

«Praegu saadetakse lapsed, kes on hospitaliseeritud hingamisteede infektsiooni, näiteks RSV tõttu, koju, kui nende sümptomid lahenevad,» ütles vanemautor Carolina B. López, kes on molekulaarmikrobioloogia professor ja WashU Medicine'i BJC uurija. «Selleks, et vähendada riski, et neil lastel tekib astma, saame tulevikus enne nende kojusaatmist kontrollida, kas kogu viirus on tõesti kopsust kadunud, ja kõrvaldada kõik püsivad viirused.»

Umbes 27 miljonit inimest USA-s elab astmaga. Kroonilise hingamishaiguse väljakujunemise tõenäosust mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas elamine halva õhukvaliteediga kohas, sigaretisuitsuga kokkupuude ja viirusliku kopsupõletiku või bronhiidi tõttu haiglaravil viibimine noorena.

Mõned teadlased, sealhulgas López, kahtlustasid, et seos tõsise kopsuinfektsiooni ja sellele järgneva astmadiagnoosi vahel oli tingitud kopsudes püsivast viirusest, mis põhjustab pidevaid kahjustusi, kuid otsest seost viiruse jätkuva esinemise ja kroonilise kopsuhaiguse vahel ei ole varem leitud.