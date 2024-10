Teadlased: inimestel on «nupp» millest areng pausile panna

Üks neist kohandustest on nähtus, mida nimetatakse diapausiks. Põhimõtteliselt on see võime rasedust edasi lükata, kuni tingimused on järglase kandmiseks ja sünnitamiseks parimad. Viljastatud embrüo lükkab ajutiselt looma emaka seina implantatsiooni, kuni tingimused on sobivad, peatades selle tulemusena selle embrüo bioloogilise arengu.

Näiteks kui karu rasestub, kui ta on eriti kõhn või alatoidetud (võimalik, et on vale aastaaeg), võib see loom siseneda diapausi ja hoida tiinust mõneks ajaks pausil. Kui on olnud aega rohkem süüa ja tingimused on soodsamad, läheb rasedus edasi, nagu poleks midagi juhtunud, kirjutab PopularMechanics.

Paljud imetajad saavad seda teha – vajutada uue elu loomisel «pausi» nuppu, kuni õige aeg on käes. Ja ajakirjas Cell avaldatud uue artikli kohaselt võivad ka inimesed seda teha.

Kasutades «inimese tüvirakke ja tüvirakupõhiseid blastotsüsti mudeleid, mida nimetatakse blastoidideks» uuris teadlaste meeskond, kas see «pausinupp» toimib inimestel või mitte. Ja nad leidsid midagi huvitavat – kui teadlased inhibeeriksid mitmeid keemilisi reaktsioone, mida tuntakse mTOR-i signaaliülekanderajana, jõuaksid tüvirakud ja blastoidid olekusse, mis on äärmiselt sarnane diapausiga. See töötaks küll ainult teatud arengufaasis.