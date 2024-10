OLULINE TEADA See levinud jook põhjustab kuut eri vähitüüpi

Aruande autorite hinnangul on 40 protsenti kõigist vähijuhtudest seotud «modifitseeruvate riskifaktoritega» – teisisõnu asjadega, mida saame ise muuta. Esikohal on alkoholi tarbimine, kirjutab ScienceAlert.

Alkoholitarbimisega on seotud kuus vähiliiki: pea- ja kaelavähk, söögitoruvähk, maksavähk, rinnavähk, jämesoolevähk ja maovähk.

Statistika on hirmutav - 2019. aastal seostati läänes rohkem kui igat 20 vähidiagnoosi alkoholitarbimisega ja see arv suureneb aja jooksul.

Aruandes tuuakse esile ka murettekitav suundumus: teatud vähivormide esinemissageduse tõus nooremate täiskasvanute seas.

Eriti murettekitav on varase algusega kolorektaalvähi esinemissagedus alla 50-aastaste täiskasvanute seas. Aruandes märgitakse, et aastatel 2011–2019 on see 1,9 protsenti aastas.

Kuigi selle suundumuse täpseid põhjuseid veel uuritakse, näitavad uuringud järjekindlalt seost sagedase ja regulaarse joomise vahel varases ja keskmises täiskasvanueas ning suurema käärsoole- ja pärasoolevähi riski vahel hilisemas elus.

«Erinevalt paljudest vähi riskifaktoritest saame alkoholitarbimist kontrollida. Alkoholi tarbimise vähendamine või kaotamine võib riski vähendada, pakkudes sageli ettearvamatu haigusega silmitsi seistes teatud mõjuvõimu,» rõhutab Justin Stebbing, kes on biomeditsiiniteaduste professor Anglia Ruskini ülikoolis.

Alkoholi ja vähiriski vaheline seos on positiivses korrelatsioonis, mis tähendab seda, et mida suurem on tarbimine, seda suurem on vähirisk. Isegi kerget kuni mõõdukat joomist on seostatud suurenenud riskiga teatud vähivormide, eriti rinnavähi tekkeks.