Kuidas ennetada sügishooajal seentest ja äädikast tekkivat mürgistusohtu?

«Eelmisel aastal helistati 16662 mürgistusinfoliinile 4464 korral. Kõnede arv on aasta-aastalt kasvanud, sest tõusnud on teadlikkus infoliinist ja selle rollist tervishoius. Tänu infoliinile saab enamus helistanuid õnnetusjuhtumi lahendamisega hakkama kodus ega vaja haiglasse pöördumist või kiirabi kutsumist,» ütles mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

«Korjata ja hoidistada tohib vaid neid seeni, mida kindlasti tuntakse. Ka väike seenepurki sattunud mürgiseene osa on tervisele ohtlik. Marineeritud seeni armastatakse sageli pakkuda pidulauas. Seetõttu on oluline teada, et mitmed seened põhjustavad alkoholiga koos tarbimisel mürgistust. Sellised seened on näiteks tamme-kivipuravik, nuijalg-lehtrik ja soomusmampel,» sõnas Oder.

Seoses hoidiste valmistamise hooajaga tuleb eriti tähelepanelik olla äädika kasutamisel. «30 protsendiline äädikhape on söövitav kemikaal ning näeb klaasis välja nagu tavaline vesi. Kui inimene haarab veeklaasi või -pudeli, siis enamasti joob ta januga. Kui anumas peaks olema äädikas, siis alles teine lonks on see, mil mõistetakse, et vedelik ei olnud joomiseks mõeldud. Äädikhappe söövitused jätavad alati inimesele jälje ning mõjutavad teda kogu ülejäänud elu. Ka neis Põhjamaa riikides, kus seni oli äädikhappega kõik korras, on olukord internetikaubanduse tõttu muutunud. Koju tellitakse kangemat äädikat ning on juhtunud õnnetusi ka ülisöövitava, kuni 80 protsendilise äädikhappega,» lisas Oder.