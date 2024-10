Spordinädala jooksul toimus üle Eesti ligi 1200 erinevat liikumissündmust

«Spordinädal on aasta-aastalt aina enam populaarsust koguv liikumisalgatus, mis saab teoks ainult koos aktiivsete inimestega Eestimaa eri paikades,» märgib Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja Spordinädala koordinaator Renna Nelis ning lisab, et nädala jooksul toimus sadu liikumis- ja spordipäevi, korraldati aktiivseid tervisehommikuid, käimiskoosolekuid, matku, liikumisväljakutseid, peeti liikumis- ja tervisealaseid seminare ning kohtuti treenerite ja sportlastega.

Spordinädal on osa Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud üleeuroopalisest liikuma kutsuvast algatusest European Week of Sport, mida korraldatakse 2015. aastast aktiivse eluviisi propageerimiseks. Eestis toimub see kümnendat korda ning algatuse juhtmõtteks on sel aastal «Liigume koos!».

Spordinädalat korraldab SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.