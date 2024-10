«Sageli satuvad eakad sotsiaalsetesse raskustesse just terviseprobleemide tõttu»

Mis on PAIK?

PAIK-süsteemis on kõige tähtsam inimene ja tema pere. «Me koordineerime teenuseid ja loome inimese ümber võrgustiku, keda tal on toimetulekuks vaja ja kellega ta on ka nõus koostööd tegema. Sageli näeme, et inimene on löönud tervishoiusüsteemile ja lõpuks ka oma tervisele käega, sest ta ei saa abi. Meie ülesanne on inimesele vajalik abi leida ja vajadusel taastada suhteid ka näiteks perega. Sageli saavad lapsed rohkem aidata, aga nad ei teagi, et vanem abi vajab. Nad ei tea, kas ja mis ravimeid ta peaks võtma või millal arsti juures käima. Eks inimene tahab ikka oma pereliikmete silmis parem välja näha ja näidata, et ta saab kenasti ise hakkama, et tema pärast ei muretsetaks ja teda hooldekodusse ei viidaks. Meie ülesanne on selgitada, et ta saabki kodus kenasti hakkama, lihtsalt tal on teatud tuge vaja,» selgitab Oras.