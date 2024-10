Loe, millised on liikvele läinud eluohtliku Marburgi viiruse sümptomid

Saksamaa teatas 2. oktoobril Saksamaa, et kaks Rwandast naasnud reisijat isoleeriti Hamburgis, kuna nad viibisid Rwandas meditsiiniasutuses, kus raviti Marburgi viirushaigusega patsiente. 3. oktoobril oli teada, et nende testid on negatiivsed.