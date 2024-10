Lastehaigla vaimse tervise keskuse mänguväljak renoveeriti heategijate toel

«Mänguväljak on meie keskuse jaoks väga oluline, sest mängimine on lastele vajalik nii arenguliselt kui paranemise toetamiseks, see aitab taas leida rõõmu ja sõpru, õhinat ja indu,» lausus laste vaimse tervise keskuse juhataja dr Anne Kleinberg. «Kuna lapsi on meie keskuses igas vanuses, peab mänguväljak vastama erinevate laste vajadustele. Lapsed käivad õues mängimas vähemalt ühe korra päevas, aga põhimõtteliselt igal sobival võimalusel.»

«Me oleme kõrvalt jälginud Tallinna Lastehaigla vaimse tervise keskuse arengulugu ja meid on rõõmustanud, et antud keskuse abil aidatakse Eesti lapsi aina paremini ja targemalt,» ütles Puhastusimport OÜ tegevjuht Martin Lill. «Puhastusimpordil on olnud võimalus 30 aastat kasvada ja areneda Eesti heakorramaastikul ja leidsime oma juubeliaastal, et meile on need aastad juba rohkelt kinke toonud. Nii otsustasime oma klientide ja tarnijate toe suunata Eesti lastele ja oleme väga tänulikud, et Tallinna Lastehaigla vaimse tervise keskuse juhtimisel valmis rõõmus mänguväljak abivajavatele lastele.»