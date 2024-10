WHO andis loa esimese m-rõugete diagnoositesti kasutamiseks

Aafrika Liidu andmetel on Aafrikas m-rõugeid ametlikult tuvastatud 16 riigis ning tõppe on surnud üle 800 inimese.

«Testile erakorralise kasutusloa andmine on otsustava tähtsusega laiendamaks diagnostikavõimekust riikides, mida ähvardab m-rõugete puhang, kus kiire ja täpse testimise vajadus on järsult kasvanud,» ütles WHO.