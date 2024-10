Lätis tuvastati Lääne-Niiluse viirus

Biori esindajad märgivad, et Lääne-Niiluse palavik on sääskede levitatav nakkushaigus, mis mõjutab linde ja hobuseid, harvemini ka muid loomaliike. Viiruse peremeesorganismiks on linnud, kuid nakatuda võib ka inimene, inimeselt inimesele nakkus ei levi.