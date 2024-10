Ukrainlaste vaimne tervis on sõja käigus kannatanud

Ida-Ukrainas on olukord veidi parem, halvenemisest andsid teada 75,2 protsenti vastanutest.

Veerand vastanutest (25,1 protsenti) usub, et sõja ajal ei ole vaja vaimse tervise eest hoolt kanda, on palju tähtsamatki teha. Peaaegu 64 protsenti ei nõustu sellega.

72 protsenti 18-29-aastastest vastajaist ei nõustu, et sõja ajal tuleb vaimse tervise eest hoolitsemine olulisemate asjade nimel edasi lükata, 56 aastast vanemate seas arvab nii üle poole (57,4 protsenti).

Samuti märgiti uuringu tulemustes, et ühiskond on mures sõjaväelaste psühholoogilise seisundi pärast. Rohkem kui pooled vastanutest (51,7 protsenti) nõustuvad täielikult ja 35 protsenti osaliselt, et kõik sõjategevuses osalenud sõjaväelased vajavad psühholoogilist eriabi.