Kuid raua imendumine pole alati lihtne protsess, mistõttu rauapuuduse ravi võib olla keeruline. Kuigi keha omastab rauda tõhusamalt, kui inimesel on rauapuudus, ei ole see mikrotoitaine alati toidust kergesti kättesaadav. Lisaks võib raud kehas «seonduda» teiste ainetega, mis takistavad selle imendumist.

Malmist «kala», mida mõned TikToki kasutajad soovitavad toidu valmistamisel kasutada, võib samuti aidata rauatarbimist suurendada, kui on rauapuudus. Malmpotid ja -pannid on paljudes kultuurides tavalised kööginõud. On teada, et nendest eritub väike kogus rauda, suurendades sellega raua sisaldust toidus. Uuringud, mis on läbi viidud madala ja keskmise sissetulekuga riikides, näitavad, et malmpotid võivad tõsta toidu rauasisaldust.