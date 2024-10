Kuidas aru saada, et on aeg jooksujalatsid välja vahetada?

Levinud arusaama järgi on jooksujalanõude keskmine eluiga umbes 500–800 kilomeetrit. Kuid kust see teadmine pärineb ja kas see on teaduslikult põhjendatud?

Teaduslikud tõendid tuginevad masintestidel, mille käigus jäljendatakse jooksujalatsi korduvat kokkupuudet maapinnaga. Samuti on uuritud, mis juhtub aja jooksul jooksjate jalatsitega. Enamasti keskenduvad need uuringud jalatsite materjalidele ja struktuurile, kuid tähtsamad tegurid võiksid olla mugavus, sooritusvõime ja vigastuste oht, kirjutavad ajakirjas The Conversation Austraalia teadlased John Arnold ja Joel Fuller.

Tegelikult pole universaalset vastust, kui mitu kilomeetrit üks paar vastu peab. Pigem tuleks jälgida märke, mis sõltuvad jalatsitüübist ja selle kasutuseesmärgist.

Kolm märki, mida jälgida

Jooksjad vahetavad jalanõusid tavaliselt kolmel põhjusel.

Nad tunnevad, et nende sooritus halveneb. Jalatsid tekitavad ebamugavust või vigastusohtu. Jalatsid pole enam mugavad või ei tundu head.

Sooritusvõime

Teatud jalatsimaterjalid aitavad kaasa paremale sooritusele. Kui materjalid kuluvad, võib see vähendada tippsooritust, eriti võistluspäeval. See on eriti märgatav moodsates süsinikkiust jalanõudes, mida kasutavad eliitjooksjad.

Uuringud toetavad väiteid, et need jalanõud annavad sooritusvõimes eelise, kuid pole täpselt teada, kui kaua need eelised püsivad.

Ühes uuringus, kus testiti tavalisi Nike Pegasus jalatseid, ilmnes oluline langus jooksuefektiivsuses juba 240 kilomeetri juures. Seega soovitatakse tippsoorituse jaoks vahetada jalanõud juba siis, kui nendega on läbi joostud 160–240 kilomeetrit.

Vigastused ja ebamugavus