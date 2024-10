Eriõdedel on tänasest õigus vormistada saatekirju

Eriõde on spetsiifiliste teadmistega spetsialist, kellel on pädevus ja oskused tulla patsiendile appi ning tema terviseseisundit hinnates välja selgitada terviseprobleem. Eriõel on lisaks teadmised ja oskused süvendatult nõustada patsienti ning seeläbi toetada patsiendi terviseteadlikkust ja heaolu. Eriõde on õde, kes on läbinud õe erialase koolituse või terviseteaduse magistriõppekava ühel õendusabi erialal – vaimse tervise õendus, kliiniline õendus, intensiivõendus või terviseõendus. Üleminekuperioodil on eriõe õigused ka neil, kellele on omistatud Eesti õdede liidu pädevuse hindamisel eriõe III tase.