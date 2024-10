Õendusteenust erihoolekandeasutustes korraldab uuest aastast Tervisekassa

See seadusandlik muudatus on oluline samm hoolekandeasutuse elanike heaolu ja tervise parandamiseks. Samuti parandavad ühtsed standardid teenuse kvaliteeti.

Õde on hoolekandeasutuse elanike esmane kontakt, kes jälgib elanike terviseseisundit, viib läbi vajalikke ja lihtsamaid meditsiiniprotseduure ning koordineerib raviarsti määratud ravi. Õendusteenus on eriti oluline krooniliste haigustega inimestele, sest see tagab igapäevase toe ja kiire reageerimise terviseprobleemidele. Teenuse raames pakutavad tegevused on suunatud indiviidi füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu tagamisele koostöös teiste tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega.