Vaata, kas sinu perearst juba kasutab mõnda digiteenindusplatvormi

«Alates 26. septembrist on inimesele terviseportaali töölaual ehk esilehel näha, kas tema perearst on kasutusele võtnud mõne digilahenduse ehk perearstiabi digiteenindusplatvormi. Kui perearst on seda teinud, ilmub terviseportaali töölauale lisaks perearsti nimele ja telefoninumbrile ka nupp konkreetse digilahenduse kohta, mis on perearstikeskuses kasutusel. Kui perearstikeskus veel ühtegi digilahendust ei kasuta või ei ole saatnud sellekohast infot Terviseameti infosüsteemi, ilmub ekraanile kiri, et perearst ei ole liitunud e-lahendusega,» rääkis Tervisekassa perearstide digiteenindusplatvormide projektijuht Kristin Kuusk, kes julgustab kõiki perearste digilahendustega liituma.

Lai valik teenuseid

Vajutades terviseportaali töölaua «Minu perearst» kastikeses «Võta ühendust» nupule, suunatakse inimene uuele veebilehele ehk digiteenindusplatvormile, mille kasutamiseks on patsiendil vaja uuesti sisse logida mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardiga. Kõik perearstiabi digiteenindusplatvormid võimaldavad inimesel pikendada retsepti, teada anda enda tervisemurest ning lõpetada töövõimetuslehti. Sõltuvalt teenusepakkujast võivad kättesaadavad olla täiendavad teenused, nagu näiteks vastuvõtule või vaktsineerimisele registreerimine ja tervisetõendite taotlemine.

Elektroonilised pöördumised jõuavad ravimeeskonna töölauale, kus perearst või -õde sorteerib need kiireloomulisuse järgi. Patsient saab digikeskkonnas teavituse või telefonikõne, kui perearstikeskus on tema mure üle vaadanud ja planeerinud jätkutegevused. Oluline märkida, et digikanali lisandumisega ei kao ära telefoniteel pöördumise võimalus. Kõikidele patsientidele jääb alati võimalus pöörduda oma perearsti poole tavapärasel viisil ehk helistades.

«Kui inimesele on meelepärasem kasutada arsti poole pöördumiseks näiteks arvutit ja nutitelefoni, tulevadki mängu sellised tarkvaralahendused. See on mugav just olukorras, kus tegemist ei ole kiireloomulise murega – näiteks kordusretsepti küsimisel. Ka minu perearst on sel aastal digiplatvormi kasutusele võtnud ja minule kui patsiendile annab see suurt väärtust, kuna ma ei pea telefonitoru otsas ootama, et kordusretsepti soovi edastada. Sellega vabastan ühtlasi aega nendele patsientidele, kes soovivad perearstiga vestelda telefoni teel,» ütles Kuusk. Ta lisas, et kui perearst veel mõnda digiplatvormi ei kasuta, võib ka inimene ise väljendada oma arstile soovi digikanali kasutamise kohta.

Terviseportaal uueneb ajapikku

«Terviseportaal on digivärav, mis pakub ligipääsu inimese enda ja tema lähedaste terviseinfole. Terviseportaali lisanduvate funktsioonide väljatöötamisel on peamine eesmärk kasutusmugavus ja ligipääsetavus, millega soovime panustada tervishoiuteenuste kättesaadavusse. Seni oleme uuendanud endisi digiloo teenuseid, kuid ajapikku lisame portaali ka täiesti uusi funktsioone, sooviga pakkuda Eesti inimestele järjest rohkem informatsiooni ja ka nõuandeid oma tervisenäitajate kohta,» ütles terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski.