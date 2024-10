Riik kutsub tasuta psühholoogilise esmaabi koolitustele

Esmaabikoolitus on enamikele eestlastele tuttav – olgu see siis autokoolis või erialase töö käigus läbitud. Kuid oluline on koolitada esmareageerijaid ka psühholoogilise esmaabi vallas, mille eesmärk on aidata haavatavas olukorras inimest kriisisituatsioonis, näiteks sõjaolukorras või muus katastroofis, aga ka raske avarii või suitsiidi korral. Vahetu ja kiire sekkumine aitab kriisisündmuse järgselt ennetada võimalikke pikaajalisi negatiivseid tagajärgi.

Koolitusel on praeguseks juba osalenud näiteks politsei- ja piirivalveameti töötajad ning suur hulk teiste organisatsioonide esmareageerijaid. Sellel sügisel ootab SKA üle Eesti toimuvatele koolitustele just esmatasandi tervishoiuteenuste osutamisega seonduvate erialade esindajaid – näiteks perearste ja õdesid ning teisi tervisekeskuste töötajad ja tugispetsialistid, samuti proviisoreid, apteekreid ja teisi, kes võivad oma töös puutuda kokku kriisiolukordadesse sattunud inimestega.

Psühholoogilise esmaabi koolitused perearstidele on otseses seoses praegu palju kõneainet põhjustava olukorraga, kus edaspidi on psühhiaatri vastuvõtule pääsemiseks vaja perearsti saatekirja. Selle tulemusena muutub perearstide roll vaimse tervise probleemide märkamisel ja esmase toe pakkumisel eriti tähtsaks. Olgu tegemist suurkriisiga, nagu pandeemia või sõjaline kriis, või üksikisikut puudutavate kriisidega, nagu kokkupuude suitsiidi või äkilise tõsise terviseprobleemiga – psühholoogilise esmaabi koolitus aitab perearstidel ja esmatasandi tervisetöötajatel pakkuda kiiret tuge ja suunata inimesed õige abini. Nii tagame, et abi on kättesaadav just siis, kui seda kõige rohkem vajatakse.