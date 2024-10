Alzheimeri tekkeriski võib suurendada levinud oht

Teadlased uurisid umbes 450 000 inimest. Ajakirjas Neuron avaldatud uuring näitas, et viirusliku entsefaliidiga (ajupõletik) patsientidel oli 31 korda suurem tõenäosus haigestuda Alzheimeri tõppe. Näiteks 406-st entsefaliidi juhtumist arenes 24-l ehk umbes kuuel protsendil protsendil Alzheimeri tõbi.

Juba 2022. aastal avaldatud uuringus leiti, et Epstein-Barri viirus suurendab hulgiskleroosi riski 32 korda.

Uues uuringus luubi all olnud viirustest 80 protsenti suutsid läbida vere-ajubarjääri.

Teadlased märkisid, et mõne haiguse, nagu gripi, vöötohatise ja kopsupõletiku vastu, on olemas vaktsiinid, mis võivad oluliselt vähendada haiglaravi vajadust ja seega võib vaktsineerimine vähendada neurodegeneratiivsete haiguste riski.

USA riiklikus vananemisega seotud uuringuid tegevas instituudis (NIA) töötav teadustöö vanemautor Michael Nalls märkis, et teadlased on aastaid otsinud seoseid konkreetsete neurodegeneratiivsete haiguste ja viiruste vahel. Nüüd kasutasid nad andmetepõhist lähenemist, et korraga tuvastada kõik võimalikud seosed.