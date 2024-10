Depressiooni vastu aitab see, kui lähtuda Goethe viimastest sõnadest

Valgusravi positiivne mõju hooajalise meeleoluhäire korral on olnud teada juba ammu. Nüüd võttis Artur Menegaz de Almeida Brasiilia Mato Grosso riiklikust ülikoolist koos kolleegidega vaatluse alla depressiooni, mil ei ole otsest pistmist hooajaga. Uuringus tehti 11 ainulaadset katset, milles osales 858 patsienti (75,6 protsenti naised).

Teadlased leidsid, et valgusravi grupis taandus haigus rohkem (remissioon: 40,7 vs. 23,5 protsenti) ja ravile alluti paremini (ravivastus: 60,4 vs. 38,6 protsenti) kui valgusravi mitte saanute rühmas.