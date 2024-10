Teadlased: inimeste oodataval elueal on piir

Ajakirjas Nature Aging ilmunud uuringut juhtinud Illinoisi ülikooli teadlane S. Jay Olshansky rõhutas, et «me peame tunnistama, et on olemas piir» ja ehk peaksime ümber hindama, millal inimesed peaksid pensionile minema ja kui palju raha nad vajavad, et oma elu lõpuni ära elada. Texase ülikooli teadlane Mark Hayward nõustus, et oodatav eluiga on saavutamas platood ning kuigi on võimalik, et tulevikus võib mõni läbimurre eluiga veelgi pikendada, siis «praegu meil seda pole».