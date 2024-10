Loe, kuidas võib mõjuda kohv veresoonte tervisele

Veresoonkonnahaigused, nagu infarkt ja insult, on peamised surmapõhjused üldpopulatsioonis, kuid patsientidel, kellel on põletikulised reumaatilised haigused, näiteks luupus ja reumatoidartriit, on riskid veelgi suuremad.

Arstid on siiani soovitanud vähendada riske, vältides teatud tegureid, nagu suitsetamine, kõrge kolesterool ja vererõhk. Kuid Sapienza ülikooli teadlased leidsid, et kofeiin võib aidata veresoonte seisukorda parandada, toetades veresoonte sisepinda katva endoteeli tüvirakke, mis aitavad taastada veresooni vooderdavat kihti.

Kofeiini on kaua uuritud ja lisaks stimuleerivale toimele omab see ka põletikuvastast toimet. Uurijad analüüsisid 31 luupusepatsiendi veresoonte tervist ja tuvastasid, et kofeiini tarbimine oli seotud parema veresoonte seisundiga.

Teadlased rõhutavad, et tulemusi tuleb kinnitada pikemaajalisemate uuringutega, et kindlaks teha kofeiini tegelik mõju haiguskulule.

Kindlasti ei tasu kohviga liiale minna, kuna eelnevad uuringud on näidanud, et kolm või neli tassi kohvi päevas võivad hakata vererõhku juba liigselt tõstma. See võib oleneda näiteks sellest, kui kiiresti lagundab keha kofeiini.