Liigne ekraaniaeg põhjustab lastel keerulisi psüühikahäireid

Teadlased märkisid, et kuigi mõju oli väike, oli see järjepidev. Samuti täheldasid nad, et ekraaniga seotud tegevuste hulgas olid videovestlus, tekstisõnumite saatmine, videote vaatamine ja videomängud just need kasutusviisid, millel oli kõige rohkem seoseid depressiivsete sümptomitega.