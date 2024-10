Ebaselge põhjusega kukkumine võib anda märku saabuvast raskest terviserikkest

Mitmetes uuringutes on näidatud, et osa isheemilisse insulti haigestunud patsientidest on mõni aeg enne insuldinähtude kujunemist kukkunud ja viibinud erakorralise meditsiini osakonnas, kust nad on saadetud koju, kuna ägeda haigestumise tunnuseid ei leitud.