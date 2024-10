Alzheimeri, kroonilise valu ja sõltuvuse taga võib olla ootamatu põhjus

Uurimisvaldkond on lapsekingades, seega tuleks nendesse varajastesse leidudesse suhtuda ettevaatlikult, kuid uuringud on näidanud, et hiirtel saab vältida operatsioonijärgset mälu halvenemist, blokeerides nende mikrogliia.

Mikrogliia võib olla isegi Alzheimeri tõve taga. Peamine Alzheimeri riskitegur on vanus ja kui mikrogliia reageerib vanemas eas agressiivsemalt, võib see olla tegur. Samas on Alzheimeri üks peamisi tunnuseid amüloidvalgu kogunemine ajus. See protsess algab aastakümneid enne, kui segaduse ja mälukaotuse sümptomid muutuvad tuvastatavaks. Üks mikrogliia ülesandeid on nende naastude jahtimine ja eemaldamine, seega on võimalik, et aja jooksul lülitub korduv aktiveerimine mikroglia jäädavalt üliaktiivsesse režiimi, nii et mikrogliia jätkab neuronite hävitamist.