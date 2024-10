Teadlased vastavad: kas kohvi joomine raseduse ajal muudab lapse aju arengut?

«Skandinaavlased on ühed suurimad kohvitarbijad maailmas, kes joovad vähemalt neli tassi päevas ja neil on raseduse ajal kohvi joomise suhtes vähe häbimärgistamist,» ütles dr Moen. «Meie uuringus kasutati emade, isade ja imikute geneetilisi andmeid ning küsimustikke vanemate kohvitarbimise kohta enne rasedust ja raseduse ajal.»

Teadlaste sõnul takistavad füsioloogilised muutused raseduse ajal kofeiini kergesti lagunemast ning see võib läbida platsentat ja jõuda looteni, kus puuduvad ensüümid, mis seda metaboliseerivad.

Arvati, et kofeiini akumuleerumine mõjutab arenevat loote aju, kuid dr Moen ütles, et varasemad vaatlusuuringud ei saa arvesse võtta muid keskkonnategureid, nagu alkohol, sigaretisuits või kehv toitumine. Dr Moeni varasem uuring näitas, et raseduse ajal kohvi joomine ei mõjutanud sünnikaalu, raseduse katkemise ega surnult sündimise ohtu.