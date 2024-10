Kas teie partneri halb käitumine paneb teid rohkem sööma?

Varasemad uuringud on seostanud stressirohkeid suhteid ebatervisliku ülesöömisega, mis pikemas perspektiivis põhjustab kehva tervist. Kuid uus uuring on leidnud vastupidise tulemuse.

Kui teie partner ei paku teile vajalikku emotsionaalset tuge, ei maksnud õigel ajal arveid või on mingil moel teie usaldust rikkunud, leidsid teadlased, et inimesed ei sirutanud jäätise ega krõpsukoti järele.

«Kui inimesed kogevad selliseid suhetega seotud stressihetki, siis on huvitav see, et näksimine väheneb,» ütles Jennifer MacCormack, kes on sotsiaalpsühholoogia dotsent. «See üllatas meid tegelikult, sest see oli veidi erinev sellest, mida olime oodanud.»