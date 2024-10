See vitamiin võib aidata parandada vererõhku, kolesterooli ja insuliini

Hiina ja Ameerika Ühendriikide teadlased uurisid 99 randomiseeritud kontrollitud uuringu (RCT) üksikasju. Uuringutes osales 17 656 osalejat ja need viidi läbi väga erineva elanikkonna seas erinevates maailma paikades.

Uurijad leidsid, et D-vitamiini lisamine andis suurimat kasu inimestele, kelle veres ringleva D-vitamiini tase on madalam, inimestele, kelle kehamassiindeks on alla 30, ning 50-aastastele ja vanematele inimestele.