D-vitamiini defitsiidil on karmid tagajärjed

D-vitamiini on vaja kaltsiumi ja fosfori paremaks omastamiseks, vere hüübimise ja südametegevuse töö toetamiseks ning infektsiooni- ja diabeediriski vähendamiseks.

D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin, millel on organismis mitu olulist funktsiooni. See mängib võtmerolli kaltsiumi ja fosfori ainevahetuses, aitab kaasa luude ja hammaste normaalsele arengule ja säilitamisele. Lisaks toetab D-vitamiin immuunsüsteemi, lihasefunktsioone ja südame-veresoonkonna tervist.