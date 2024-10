TAI juht Annika Veimer: vaimne tervis on ühiskonna peegel

Ülemaailmse vaimse tervise päeva puhul on hea endalt küsida, milline on meie vaimse heaolu seisund ja kuidas see meie igapäevaelu mõjutab. Selline peegeldus on vajalik kõigile. Samuti on paslik küsida – milline on meie ühiskonna vaimne tervis, kirjutab Tervise Arengu Instituudi (TAI) direktor Annika Veimer.