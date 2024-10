Arst avaldab, mis vähendab lastel lühinägelikkuse tekke tõenäosust

Dr Kaarel Kree Tartu Ülikooli kliinikumi silmakliinikust rõhutas, et laste nägemise korrigeerimine ning regulaarne silmade kontroll on oluline, kuna laste nägemine on sageli veel arenguetapis, mil õigeaegne ravi aitab nägemist parandada. «Laste silmade kontroll, kas perearsti või silmaarsti vastuvõtul, on ette nähtud kõigile lastele 3-aastaselt ning uuesti enne kooliminekut umbes 7-aastaselt. Uuringud näitavad, et ekraaniaja vähendamine ja väljas viibimine aitavad vähendada lastel lühinägelikkuse ehk müoopia tekkimist. Seetõttu on väga oluline tõsta silmade tervise eest hoolitsemiseks teadlikkust nii kodus, lasteaias kui koolis,» lausus dr Kree.