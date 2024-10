LAHING VANNITOAS Hambaharjadelt avastati üllatava mõjuga viirused

Vannitoad on viiruslikus mõttes ühed maailma kõige mitmekesisemad keskkonnad. Teadlased võtsid proove inimeste hambaharjadelt ja dušiotsikutelt ning leidsid sadu erinevaid viiruseid, millest paljud olid varem avastamata. Need baktereid nakatavad viirused on inimestele ohutud, kuid võivad olla kasulikud bakteriaalsete infektsioonide vastu võitlemisel.

Uuringut juhtinud teadlane Erica Hartmann Northwesterni ülikoolist selgitas, et uurimistöö käigus leiti hambaharjadelt ja dušiotsikutelt viiruseid, mida pole varem nähtud. Iga proovi puhul avastati erinevaid viiruseid, mis näitab, kui suur on nende mitmekesisus. Baktereid jahtivate viiruste uurimine on oluline, sest need võivad aidata pakkuda uusi viise bakteriaalsete haiguste raviks, eriti antibiootikumidele resistentsete bakterite puhul.