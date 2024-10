Ülemaailmne nägemise päev keskendub laste silmade tervisele

Dr Kaarel Kree Tartu Ülikooli Kliinikumi silmakliinikust rõhutas, et laste nägemise korrigeerimine ning regulaarne silmade kontroll on oluline, kuna laste nägemine on sageli veel arenguetapis, mil õigeaegne ravi aitab nägemist parandada.

«Laste silmade kontroll, kas perearsti või silmaarsti vastuvõtul, on ette nähtud kõigile lastele 3-aastaselt ning uuesti enne kooliminekut umbes 7-aastaselt. Uuringud näitavad, et ekraaniaja vähendamine ja väljas viibimine aitavad vähendada lastel lühinägelikkuse ehk müoopia tekkimist. Seetõttu on väga oluline tõsta silmade tervise eest hoolitsemiseks teadlikkust nii kodus, lasteaias kui koolis,» lausus dr Kree.

Silmaarsti sõnul kehtib laste puhul lihtne 2-20-20 reegel: olla iga päev vähemalt kaks tundi päevavalgusega õues ning iga 20 minuti lähitöö järel teha pausi, vaadates 20 sekundi vältel vähemalt kuus meetri kaugusesse. Lähitöö võib tähendada nii kooli õppetööd, koduseid ülesandeid, raamatu lugemist vabal ajal või nutiseadmes viibimist.

Nii nagu lastel, tuleb ka täiskasvanutel oma silmade tervise eest hoolt kanda. «Paljud sagedasemad nägemispuudega seotud silmahaigused nagu diabeetiline retinopaatia, katarakt ja glaukoom on õigeaegsel avastamisel ravitavad. Õigeaegseks avastamiseks on vajalik, et üle 40-aastased inimesed käiksid iga 2–3 aasta tagant regulaarselt kontrollis, kus hinnatakse nii nägemisteravust, silmarõhku kui ka kontrollitakse silmi sagedamini esinevate silmahaiguste suhtes,» rääkis dr Kaarel Kree.

Tartu Ülikooli Kliinikumis toimuvad lisaks tavapärasele silmaarsti vastuvõttule ka laste-silmaarsti vastuvõtud silmakliinikus ning lastekliinikus.