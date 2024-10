Leiti üllatav tegur, mis võib ennustada teie alkoholilembust

«Kuid IQ tase võib viia sotsiaalsete teguriteni, mis mõjutavad alkoholitarbimist, ja see on oluline mehhanism, mida uurida. Kõrgem IQ näis ennustavat suuremat tõenäosust olla mõõdukas või suur alkoholi tarbija, kuid mitte liigtarvitaja.»

Kuigi dr Brown ja UTSW kolleegid on viinud läbi arvukalt alkoholitarbimise häireid käsitlevaid uuringuid, on see tema sõnul esimene, mis uurib joomisharjumuste ennustajaid.

Alkoholi tarbimine on täiskasvanute seas tõusuteel, liigne joomine on seotud kõrge vererõhu, vähi, insuldi ja muude haigustega. Samal ajal selgitas dr Brown, et mõned uuringud, mis võrdlevad karskust mõõduka joomisega, on leidnud seose kognitiivsete võimete ja tulevase alkoholitarbimise vahel.