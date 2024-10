Levinud südamehaigused võivad suurendada dementsuse riski

«Tõendid näitavad siiski, et tervisliku eluviisi omaksvõtmine ning veresoonte riskifaktorite varajane tuvastamine ja ravi võib aidata säilitada normaalset ajufunktsiooni ning vähendada Alzheimeri tõve,» ütles Testai.

AHA andmetel on Ameerika Ühendriikides peaaegu 130 miljonil täiskasvanul mingisugune südamehaigus. Südametervisliku elustiili omaksvõtmist tuleks alustada varakult, isegi enne lapse sündi, ütles dr Andrew Freeman, kes on Denveri National Jewish Healthi südame-veresoonkonna ennetamise ja heaolu direktor.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et koronaararterite haigusesse suremus on tõusnud 6,4 miljonilt 2000. aastal 9,1 miljonile 2021. aastal.