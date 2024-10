3 põhjust, miks peaks jämesoolevähi uuringuid tegema varem, kui on riiklik sõeluuringu vanuselävi

Jämesoolevähi riiklikule tasuta sõeluuringutele kutsutakse Eestis iga kahe aasta tagant 60-68-aastaseid mehi ja naisi. «Sõeluuringud on igati tänuväärsed ning aitavad kindlasti kaasa vähijuhtumite avastamisele. Samas on Eesti sõeluuringute vanuselävi haiguse varajaseks avastamiseks liiga kõrge. Soovituslik vanuselävi on USA-s 45, Euroopas, sealhulgas Lätis, Leedus ja ka Taanis, 50 eluaastat. Näiteks Taaniga võrreldes on meie soolevähi elulemus meeste hulgas lausa 11 protsenti madalam,» ütles dr Indrek Seire.

Ta leiab, et on oluline tõsta inimeste teadlikkust sellest, et neil endal on võimalik kontrolli tulla ka varem ning nad ei pea tingimata ootama sõeluuringu kutset või sümptoomide ilmnemist. Siinkohal nentis arst, kes on jämesoolevähiga patsiente opereerinud ja ravinud juba üle 20 aasta, et antud juhul on vale rääkida sellest, et üleskutse varem kontrolli tulla tekitab ebavajalikku ärevust, sest jämesoolevähi puhul on haiguse varajane avastamine vägagi oluline ning seda kinnitavad ka erinevad uuringud.