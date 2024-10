Arst avaldab, mis on peamine kroonilise valu tekkimise põhjus

Enda liikumises hoidmine, füsioteraapia, taastusravi ning positiivne meelestatus on peamised nii-öelda vee peal hoidjad. Kliinilistel psühholoogidel, kes tegelevad kroonilise valu käsitlusega, on kindlasti palju kasulikke toimetulekustrateegiaid õpetada. See on ka põhjus, miks me tihti patsiente nende juurde suuname. Krooniline valu vajab peaaegu alati kompleksset käsitlust ja ravimitega üksi probleemi ei lahenda. Füsioteraapia ja kliiniline psühholoogia on kroonilise valu kontekstis sama olulised kui ravimid, tihti isegi tähtsamad.

Kuidas saavad pereliikmed ja sõbrad toetada lähedast, kes kannatab kroonilist valu?

Igapäevaelu näinuna julgen öelda, et peamine viga, mida tehakse ja mis tihti just süvendab inimese valusündroomi, on see, kui lähedased inimesed ei usu või arvavad, et inimene räägib ise oma valu suuremaks. Seega kindlasti tasub vältida lauseid «Katsu hakkama saada», «Asi ei ole nii hull». See ei aita kannatajat mitte kuidagi, pigem vastupidi. Mitte kellegi valukogemust ei saa hinnata kõrvalt, veel vähem anda sellele hinnangut.

Pigem tuleks pakkuda abi spetsialistideni jõudmisel, kui on näha, et inimene on hädas ega oska ise abi otsida.

Kas kroonilist valu on võimalik ennetada?

Kroonilise valu tekke peamine põhjus on ägeda valu ravimata jätmine. Eestlased on teadupärast kanged ja selliseid inimesi on omajagu, kes arvavad, et valu peab kannatama ja kannatamine on hea. Vastupidi. Valu ei pea kannatama, valu tuleb ravida.

Küsimus on muidugi selles, kuidas ravida ja alati ei anna ainuõiget tulemust ravimid. Kui inimesel on probleeme valuga, mis kodustele meetmetele ei allu või kipub tagasi tulema, tuleks asja arutada oma arstiga.

Kuidas iga päev oma liigeste ja lihaste tervist toetada?

Paljusid probleeme saab ennetada, kui olla kehaliselt aktiivne, samas vältida vigastusi, olla normaalkaalus ja süüa mitmekesist sööki. Tegelikult needsamad lihtsad põhitõed, mis on paljude haiguste ennetamise verstapostid, aga mida reaalses elus on inimestel kõige raskem jälgida. Tihti oodatakse «imeravimeid», aga vahel on enda elustiili korrigeerimine kõige parem «imeravim».