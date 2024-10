Professor avaldab, miks ATH diagnooside arv on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (CDC) andmetel oli 2022. aastal ATH diagnoositud enam kui seitsmel miljonil (11,4%) USA 3–17-aastasel lapsel, mida on miljoni miljoni võrra rohkem kui 2016. aastal. ATH pole ainult laste probleem – 2021. aasta aruande kohaselt on USA-s 8,7 miljonil täiskasvanul ATH, vahendab Syracuse ülikool.

ATH on krooniline seisund, mida iseloomustavad keskendumisraskused, rahutus ja impulsiivne käitumine. Häire ilmingud esinevad sageli ja mitmes keskkonnas, lastel näiteks kodus ja koolis. Ilma ravita võib ATHl olla tõsiseid negatiivseid mõjusid füüsilisele ja vaimsele tervisele, nagu madal enesehinnang, krooniline stress, väsimus ja suurem risk narkootiliste ainete kuritarvitamiseks.

Seetõttu on oluline, et ATH diagnoositaks lapsepõlves ja sekkutakse varakult, et aidata lastel saavutada oma potentsiaal ja vältida probleeme, mis häirega kaasnevad. Ravimata ATH võib lastel põhjustada akadeemilisi, sotsiaalseid ja emotsionaalseid raskusi.