9 põhjust, mille tõttu võivad sääred valutada

Säärevalul võib olla palju erinevaid põhjuseid, aga enamik neist on kergesti ravitavad.

Lihaskramp

Lihaskrambid on tavaliselt ajutised, kuid võivad põhjustada tugevat valu. Neid võivad põhjustada vedelikupuudus, elektrolüütide kadu higistamise tõttu, vähene venitamine, pikenenud füüsiline aktiivsus või nõrgad lihased.

Lihasevenitus

See tekib, kui säärelihase kiud kas osaliselt või täielikult rebenevad. Tüüpilised sümptomid on äkiline terav valu ja hellus vigastuspiirkonnas.

Arteriaalne klaudikatsioon

Tegemist on veresoonte ahenemise või ummistusega, mis piirab jalgade verevarustust. See põhjustab valu kõndimisel, kuid puhkeolekus valu tavaliselt ei esine.

Neurogeenne klaudikatsioon

See tekib, kui jalgadesse suunduvad närvid on pitsunud, sageli selgrookanali ahenemise tõttu. Tüüpiline on valu kõndimisel ja pikaajalise seismise järel, kuid valu võib tekkida ka puhkeseisundis.

Achilleuse kõõluse põletik

See on seisund, kus pingul säärelihased avaldavad survet Achilleuse kõõlusele, põhjustades valu. Sageli esineb seda neil, kes on alustanud uut treeningprogrammi või teevad korduvaid harjutusi.

Kompartmentsündroom

See valulik seisund tekib, kui säärelihase ümber koguneb vedelik, mis avaldab survet närvidele ja veresoontele. See võib tekkida trauma tagajärjel ja põhjustada valu, turset, tuimust ning kipitust.

Diabeetiline neuropaatia

See on närvikahjustus, mis on seotud kõrge veresuhkruga. See põhjustab tavaliselt jalgades tuimust ja kipitust, mis võib kiirguda sääremarjadesse.

Veenilaiendid

Veenilaiendid on laienenud veenid, mis võivad põhjustada jalgade valulikkust, tukslemist ja krampide tunnet.