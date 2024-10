Lapsevanem küsib: miks laps väldib tualetiskäiku?

Murega tegelemiseks on oluline lapsevanemate ja lasteaia koostöö

Lapsevanematel on oluline roll lapse tualetiharjumuste kujundamisel. «Laps peaks tundma end tualetti minnes turvaliselt ja privaatselt,» selgitab Sokk. «See tähendab, et last ei tohiks sundida või temalt liiga palju oodata, kui tal on raskusi tualetitoimingutega. Selle asemel tuleks last julgustada ja õpetada vajaduse korral õiget hügieeni.» Samas tõdeb Sokk, et parim ei ole ka tualetis nutiseadme võï raamatu kasutamine. «Tualetis tuleks keskenduda sellele tegevusele, milleks sinna mindi ja mitte jääda pikalt istuma,» annab proviisor nõu.

Lisaks soovitab Sokk jälgida lapse toitumist ja veetarbimist, sest need on olulised tegurid seedetegevuse reguleerimisel. «Lapsevanematel on oluline teada, et mitmekesine toit, piisav veejoomine ja liikumine aitavad ennetada kõhukinnisust, mis võib omakorda vähendada tualetihirmu tekkimist.» Sokk selgitab, et samuti peaks jälgima, kuidas mingid toidud lapsele mõjuvad. «Tänapäeval on levinud mitmed toidutalumatused ja ka need tekitavad seedeprobleeme. Kahtluse korral aitab lahendusi leida perearst.»