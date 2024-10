Arstiteaduskonna medali said Marika Väli ja Joel Starkopf

Väli ütles, et tunnustus pole mõeldud mitte ainult talle, vaid kogu patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakonnale. «Soovin tänada oma kolleege nii meditsiinivaldkonnast kui ka praktilist tööd tegevaid kohtuarste, kes on mind alati hea nõu ja jõuga aidanud, et seda huvitavat ja vaheldusrikast tööd teha. Õppejõu suurim rõõm on see, kui üliõpilaste silmad säravad ja nad on motiveeritud õppima ning samal ajal õppejõud naudib oma tööd. Õpetades teisi õpime ka ise. Olen seda põhimõtet püüdnud oma töös järgida ja saadud tunnustus stimuleerib seda edaspidi veel paremini tegema,» rääkis Väli.