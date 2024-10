See vigastus tekib iga viienda tööõnnetuse käigus

Mida külvad, seda lõikad

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg sõnas, et kaitsepiirete eemaldamist põhjendatakse sellega, et need segavad töötamist, halvendavad nähtavust ning langetavad tootmiskiirust. «Kui ühel kaalukausil on ohutus, teisel kiirus ja mugavus, siis kumb kumma üles kaalub? Tahes-tahtmata on ohutus see, mis järele annab,» lausus Reisberg. Ta lisas, et sageli on probleemiks vanad masinad, mis pole ohutud.