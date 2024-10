TAI: õpetajate heaolu ja stressitaluvust saab praktiliste oskuste abil parandada

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Anniki Lai sõnas, et piiratud ressursside tingimustes on eriti oluline panustada tulemuslikkust näidanud ennetustegevustesse, mis toetavad õpetajate ja seeläbi ka õpilaste heaolu. «Õpetajate vaimse ja emotsionaalse heaolu toetamine on kriitilise tähtsusega, sest nende roll on otseselt seotud meie laste ja noorte tuleviku kujundamisega. Praktiliste oskuste arendamine aitab õpetajatel paremini toime tulla tööpingega ja suurendab nende rahulolu oma tööga, mis omakorda peegeldub positiivselt ka õpilaste heaolus,» lisas ta.