Saa teada, mis aitab ennetada rinnavähki

Viimastel aastatel on leitud tõendeid selle kohta, et regulaarne füüsiline aktiivsus vähendab rinnavähi riski ka naistel, kes on juba menopausis.

Väga oluline on pöörata tähelepanu ka metastaseerunud rinnavähile. Kuigi kaugmetastaaside esinemise korral pole haigusest täielik paranemine võimalik, pakuvad tänapäevased ravimeetodid siiski võimalusi haigust pikalt kontrolli all hoida. See võimaldab patsiendil säilitada oma elukvaliteet ja töövõime. Meditsiiniline tugi annab lootust ja jõudu, et elada võimalikult täisväärtuslikku elu, keskendudes positiivsetele hetkedele koos lähedastega